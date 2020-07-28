Номинанты на премию Emmy объявлены в Лос-Анджелесе

Церемония вручения наград пройдет в сентябре, сообщает ТАСС.

Актриса Лесли Джонс объявила номинантов на 72-ую телевизионную премию Emmy.

160 номинаций собрала компания Netflix, за ней идет HBO со 107 упоминаниями. Больше всего номинаций досталось сериалам «Хранителям», «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк», «Наследники», «Мандалорец», «Субботним вечером в прямом эфире», «Шиттс Крик», «Корона», «Голливуд», «Мир Дикого Запада» и другие проекты.

Кроме того, в гонке за «Эмми» впервые участвуют проект Disney+ «Мандалорец» и сериал Apple TV+ «Утреннее шоу». Здесь можно ознакомиться с полным списком сериалов и номинаций.