Национальный экзитпол пройдет 9 августа в Беларуси

Национальный экзитпол – опрос на выходе с избирательных участков – пройдет в Беларуси в день проведения президентских выборов – 9 августа. Проводить это исследование будут интервьюеры Молодежной лаборатории социологических исследований при Республиканском совете общественного объединения «Белорусский комитет молодежных организаций».

Инициатором проведения такого социологического исследования выступил Национальный филиал (представительство) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Как сообщил сегодня на презентации этого опроса в пресс-центре Дома прессы руководитель представительства МГТРК «Мир» Владимир Перцов, запрос на объективные социологические исследования сегодня высок как никогда:

– Именно поэтому мы решили выступить инициаторами проведения экзитпола. Мы как международная организация, ее национальное представительство для осуществления контроля за соблюдением высоких мировых стандартов проведения экзитпола обратились к международным экспертам и направили приглашения в ряд стран: в Великобританию, Австрию, Швецию, Польшу, Россию, Армению и другие государства. Некоторые ответы уже получены, но мы ожидаем еще и изменения ограничений, действующих ныне в некоторых европейских государствах из-за пандемии коронавируса. И надеемся, что именитых экспертов у нас будет больше.

Национальный экзитполl пройдет в Беларуси в день проведения президентских выборов – 9 августа. Его результаты в строгом соответствии с мировыми стандартами будут обнародованы лишь через 20 минут после завершения работы избирательных участков. Портал sb.by обязательно проинформирует о них своих читателей.