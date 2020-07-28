Свыше 70 человек, которые устроили беспорядки в американском городе Портленд (штат Орегон), задержаны, пишет ТАСС.
"На сегодняшний день по числу задержанных и предъявленным обвинениям в связи с беспорядками: Портленд –74 человека задержаны, 60 предъявлены обвинения; всего по стране – 236 задержаны, 238 предъявлены обвинения", – проинформировала руководитель пресс-службы Министерства юстиции США Керри Кьюпек на своей странице в Twitter.
Известно, что как минимум один человек получил ножевые ранения во время акций протеста в ночь на субботу. Вечером в пятницу полицейские были вынуждены применить специальные средства для разгона протестующих возле здания федерального суда в городе.
Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они задействованы в привлечении погромщиков к ответственности.
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Более 70 человек задержаны в Портленде в ходе беспорядков
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Фото: РЕЙТЕР