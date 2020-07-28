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  2. Машину с перебитым VIN-номером задержали в «Каменном Логе»

Машину с перебитым VIN-номером задержали в «Каменном Логе»

Как пояснил водитель, автомобиль достался ему от знакомых после обмена, рассказали в Госпогранкомитете.

Машину с признаками подделки VIN-номера задержали накануне в «Каменном Логе».

- При проверке иномарки под управлением 37-летнего жителя Ошмян пограничный наряд обнаружил признаки изменения VIN. Табличка с данными под ветровым стеклом, дублирующая номер кузова, оказалась поддельной, кроме того, на авто присутствовали следы сварки, - отметили в Госпогранкомитете.

Как пояснил водитель, автомобиль Hyundai достался ему от знакомых после обмена. В итоге машина передана сотрудникам милиции для проведения экспертизы.

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