Телефонные переговоры Лукашенко с Вучичем, встреча Равкова с кандидатами в Президенты и открытие обновленного здания медроты в Печах. Главное за четверг

Самые важные и интересные события и новости минувшего четверга в нашем традиционном дайджесте.
Главное
Главным событием вчерашнего дня стали телефонные переговоры Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем. Главы государств обсудили перспективы белорусско-сербских отношений.
Фото из архива БЕЛТА
Благодарность Президента объявлена Ипатову и Чуприс
В это же день Президент Беларуси поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI и народ этой страны с национальным праздником – Днем Трона.
В четверг Государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равков встретился сегодня в ЦИК с кандидатами в Президенты и доверенными лицами и предупредил их об угрозах безопасности людей во время агитационных мероприятий.
МИД Беларуси посетили послы России и Украины
СК: граждане России под Минском задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков
Белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие границы
МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах
Нацбанк вчера рассказал, что предпосылок для возникновения кризисов не наблюдается. Сравнение с ситуацией 2011 и 2014 годов неприемлемо. А в Правительстве рассказали об успешной санации Гомельского жирового комбината.
Важными международным событием стала новость о том, что первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Интересное
В Беларуси продолжается битва за урожай. Вчера стало известно, что аграрии намолотили свыше двух миллионов тонн зерна - 2169,2 тысячи тонн. К слову, в лидерах по намолоту Брестчина, Гродненщина и Гомельщина.
В ближайшие выходные в Лиде отметят День города
В Плещеницах Логойского района после капитального ремонта открыли 2-й районный Центр культуры
Вчера в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов открыли обновленное здание самой большой в Вооруженных Силах медицинской роты. А в Логойске торжественно открыли пожарное депо с административным корпусом, которое оснащено двумя автоцистернами и автолестницей.
В Гродно 80 медицинских работников получили награды. В красивом концертном зале областной филармонии состоялась церемония награждения медицинских работников Гродненщины, взявших на себя ответственность в борьбе с COVID-19. Настроение здесь витало приподнятое: музыка, цветы, нарядные виновники торжества, которые еще недавно, облаченные в защитную экипировку, сутками не покидали больницы, в особом режиме работали в поликлиниках. Спасали жизни. Здесь - подробности и яркие фото с торжества.
С начала пятилетки на Гродненщине введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилья
В Жлобине открыли памятный знак «Пограничникам всех поколений»
К международным новостям. В японском ресторане произошел взрыв газа, есть погибший и раненые. А Германия отмечает рекордное падение ВВП во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Туристам вновь разрешили совершать восхождение на Эверест
Кстати, житель Тернопольской области Украины, у которого дважды обнаружили коронавирус, снова им заразился. Что касается Беларуси, то в нашей стране выздоровели и выписаны 61 765 пациентов.
Происшествия и криминал
В четверг в Минске сбили ребенка. Это произошло на улице Кедышко. Тут – подробности.
Солигорчанин угнал машину такси и разбился насмерть
В Минском районе мотоциклист-бесправник пытался сбежать от ГАИ и вылетел в кювет
И еще немного региональных новостей. На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома. А под Новогрудком строителя задавило насмерть плитой. Следователи допрашивают свидетелей, изучается изъятая документация, выясняются все обстоятельства инцидента.
Самой просматриваемой криминальной новостью постсоветского пространства за минувшей день стала весть о смерти российского рэпера Картрайта.
Спорт
Вчера стало известно, что командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесли на 2022 год.
В английской Премьер-лиге назвали игрока года
В четверг также определились чемпионы Беларуси в беге на 10,000 метров.
Что касается мировых актуальных спортивных событий, то первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US Open. А белорусский хоккеист Дмитрий Желнеровский покинул минское «Динамо».
Что еще глянуть и почитать
На что обратить внимание при выборе арбуза? Советы специалиста
Хорошего дня и добрых мыслей!