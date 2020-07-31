Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.87
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Телефонные переговоры Лукашенко с Вучичем, встреча Равкова с кандидатами в Президенты и открытие обновленного здания медроты в Печах. Главное за четверг

Телефонные переговоры Лукашенко с Вучичем, встреча Равкова с кандидатами в Президенты и открытие обновленного здания медроты в Печах. Главное за четверг

Самые важные и интересные события и новости минувшего четверга в нашем традиционном дайджесте.

Главное

Главным событием вчерашнего дня стали телефонные переговоры Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем. Главы государств обсудили перспективы белорусско-сербских отношений.

Фото из архива БЕЛТА

Благодарность Президента объявлена Ипатову и Чуприс

В это же день Президент Беларуси поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI и народ этой страны с национальным праздником – Днем Трона.

В четверг Государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равков встретился сегодня в ЦИК с кандидатами в Президенты и доверенными лицами и предупредил их об угрозах безопасности людей во время агитационных мероприятий.

МИД Беларуси посетили послы России и Украины

СК: граждане России под Минском задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков

Белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие границы

МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах

Нацбанк вчера рассказал, что предпосылок для возникновения кризисов не наблюдается. Сравнение с ситуацией 2011 и 2014 годов неприемлемо. А в Правительстве рассказали об успешной санации Гомельского жирового комбината.

Важными международным событием стала новость о том, что первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Интересное

В Беларуси продолжается битва за урожай. Вчера стало известно, что аграрии намолотили свыше двух миллионов тонн зерна - 2169,2 тысячи тонн. К слову, в лидерах по намолоту Брестчина, Гродненщина и Гомельщина.

В ближайшие выходные в Лиде отметят День города

В Плещеницах Логойского района после капитального ремонта открыли 2-й районный Центр культуры

Вчера в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов открыли обновленное здание самой большой в Вооруженных Силах медицинской роты. А в Логойске торжественно открыли пожарное депо с административным корпусом, которое оснащено двумя автоцистернами и автолестницей.

В Гродно 80 медицинских работников получили награды. В красивом концертном зале областной филармонии состоялась церемония награждения медицинских работников Гродненщины, взявших на себя ответственность в борьбе с COVID-19. Настроение здесь витало приподнятое: музыка, цветы, нарядные виновники торжества, которые еще недавно, облаченные в защитную экипировку, сутками не покидали больницы, в особом режиме работали в поликлиниках. Спасали жизни. Здесь - подробности и яркие фото с торжества.

С начала пятилетки на Гродненщине введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилья

В Жлобине открыли памятный знак «Пограничникам всех поколений»

К международным новостям. В японском ресторане произошел взрыв газа, есть погибший и раненые. А Германия отмечает рекордное падение ВВП во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Туристам вновь разрешили совершать восхождение на Эверест


Кстати, житель Тернопольской области Украины, у которого дважды обнаружили коронавирус, снова им заразился. Что касается Беларуси, то в нашей стране выздоровели и выписаны 61 765 пациентов.

Происшествия и криминал

В четверг в Минске сбили ребенка. Это произошло на улице Кедышко. Тут – подробности.

Солигорчанин угнал машину такси и разбился насмерть

В Минском районе мотоциклист-бесправник пытался сбежать от ГАИ и вылетел в кювет

И еще немного региональных новостей. На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома. А под Новогрудком строителя задавило насмерть плитой. Следователи допрашивают свидетелей, изучается изъятая документация, выясняются все обстоятельства инцидента.

Самой просматриваемой криминальной новостью постсоветского пространства за минувшей день стала весть о смерти российского рэпера Картрайта.

Спорт

Вчера стало известно, что командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесли на 2022 год.

В английской Премьер-лиге назвали игрока года

В четверг также определились чемпионы Беларуси в беге на 10,000 метров.

Что касается мировых актуальных спортивных событий, то первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US Open. А белорусский хоккеист Дмитрий Желнеровский покинул минское «Динамо».

Что еще глянуть и почитать

На что обратить внимание при выборе арбуза? Советы специалиста

Хорошего дня и добрых мыслей!

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Телефонные переговоры Лукашенко с Вучичем, встреча Равкова с кандидатами в Президенты и открытие обновленного здания медроты в Печах. Главное за четверг
Инсайдер: iPhone 12 и новые iPad выйдут только в октябре
Фотофакт. Разноцветное шоссе на острове Наньцзи
Гороскоп на 1 августа
НБА возобновляет регулярный сезон после паузы
Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости
Туристы рассказали, как легко получить место в бизнес-классе самолета
Паром опрокинулся на озере в Танзании
Ученые выяснили, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа
Как после Олимпиады-2016 улучшились условия работы спортсменов и тренеров
мнение
Игорь ГОНЧАРУК
Фига настоящему
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Тонга
Национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко — о прогрессе страны в независимых международных рейтингах
С какими баллами поступают в медицинский университет
Netflix опубликовал видео с начальной сценой нового сезона «Академии Амбрелла»
Автор «Игры престолов» пообещал написать новую книгу к концу июля, но не дописал. Теперь фанаты хотят увидеть писателя в наручниках
Аэропорт подвергся ракетному обстрелу в Багдаде
Huawei обошел по продажам Samsung и возглавил мировой рынок смартфонов
Названа опасность горячей еды
Каранкевич: БелАЭС откроет новые возможности для развития экономики
Фотофакт. Международный день тигра в питомнике Хэндаохэцзы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дети – это святое
Федор Повный: Беларусь не боится говорить открыто всему миру о том, что думает
Молния убила катавшегося на гидроцикле почтальона
Настоятель Всехсвятского храма: должна быть не площадь, а дискуссионная площадка
Наш корреспондент вместе с участниками уборочной пообедала и узнала, какой приз ожидает лучшего комбайнера
Федор Повный: уже идет речь о сохранении независимости и национальной безопасности
Уникальные артефакты неолита и бронзового века: мы вместе с археологами искали ценные свидетельства минувших эпох на знаменитом Кривинском торфянике
Заместитель председателя Правления Нацбанка Сергей Калечиц — об оправданных мерах поддержки экономики в нынешних условиях
На острове Бали в Индонезии разрешат внутренний туризм
Туристам вновь разрешили совершать восхождение на Эверест
Определились чемпионы Беларуси в беге на 10,000 метров
мнение
Вадим ГИГИН
Однажды, сотню лет назад…
Информация о проведении компанией Gallup социологического опроса на территории нашей страны не подтверждается
Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Открытый диалог молодежи прошел в гомельском технопарке
МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах
На северо-западе Китая появится авиаузел с увеличенной пропускной способностью
Туристы назвали лучшие рестораны мира
В Жлобине открыли памятный знак «Пограничникам всех поколений»
Пропавшего мальчика-аутиста нашли в Мядельском районе
В рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития Беларусь поднялась на 18-е место
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 3,4%
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вот новый поворот
"Белоруснефть-Особино" планирует расширить экспорт в Азию
На Менделеевской олимпиаде по химии белорусы завоевали пять медалей
Благодарность Президента объявлена Ипатову и Чуприс
Авторы
СКАНИРУЙТЕ