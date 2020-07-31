Телефонные переговоры Лукашенко с Вучичем, встреча Равкова с кандидатами в Президенты и открытие обновленного здания медроты в Печах. Главное за четверг

Самые важные и интересные события и новости минувшего четверга в нашем традиционном дайджесте.

Главное

Главным событием вчерашнего дня стали телефонные переговоры Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем. Главы государств обсудили перспективы белорусско-сербских отношений.

Фото из архива БЕЛТА

В это же день Президент Беларуси поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI и народ этой страны с национальным праздником – Днем Трона.

В четверг Государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равков встретился сегодня в ЦИК с кандидатами в Президенты и доверенными лицами и предупредил их об угрозах безопасности людей во время агитационных мероприятий.

Нацбанк вчера рассказал, что предпосылок для возникновения кризисов не наблюдается. Сравнение с ситуацией 2011 и 2014 годов неприемлемо. А в Правительстве рассказали об успешной санации Гомельского жирового комбината.

Важными международным событием стала новость о том, что первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Интересное

В Беларуси продолжается битва за урожай. Вчера стало известно, что аграрии намолотили свыше двух миллионов тонн зерна - 2169,2 тысячи тонн. К слову, в лидерах по намолоту Брестчина, Гродненщина и Гомельщина.

Вчера в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов открыли обновленное здание самой большой в Вооруженных Силах медицинской роты. А в Логойске торжественно открыли пожарное депо с административным корпусом, которое оснащено двумя автоцистернами и автолестницей.

В Гродно 80 медицинских работников получили награды. В красивом концертном зале областной филармонии состоялась церемония награждения медицинских работников Гродненщины, взявших на себя ответственность в борьбе с COVID-19. Настроение здесь витало приподнятое: музыка, цветы, нарядные виновники торжества, которые еще недавно, облаченные в защитную экипировку, сутками не покидали больницы, в особом режиме работали в поликлиниках. Спасали жизни. Здесь - подробности и яркие фото с торжества.

К международным новостям. В японском ресторане произошел взрыв газа, есть погибший и раненые. А Германия отмечает рекордное падение ВВП во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.



Кстати, житель Тернопольской области Украины, у которого дважды обнаружили коронавирус, снова им заразился. Что касается Беларуси, то в нашей стране выздоровели и выписаны 61 765 пациентов.

Происшествия и криминал

В четверг в Минске сбили ребенка. Это произошло на улице Кедышко. Тут – подробности.

И еще немного региональных новостей. На пожаре в Браславском районе погиб хозяин дома. А под Новогрудком строителя задавило насмерть плитой. Следователи допрашивают свидетелей, изучается изъятая документация, выясняются все обстоятельства инцидента.

Самой просматриваемой криминальной новостью постсоветского пространства за минувшей день стала весть о смерти российского рэпера Картрайта.

Спорт

Вчера стало известно, что командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесли на 2022 год.

В четверг также определились чемпионы Беларуси в беге на 10,000 метров.

Что касается мировых актуальных спортивных событий, то первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US Open. А белорусский хоккеист Дмитрий Желнеровский покинул минское «Динамо».

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Хорошего дня и добрых мыслей!