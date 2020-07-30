Первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US Open

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти отказалась принимать участие в Открытом чемпионате США из-за пандемии коронавируса, сообщает Herald Sun.





"Я и моя команда решили, что в этом году мы не поедем на турниры в США, в том числе и на US Open", – заявила Барти, назвав решение трудным.





Коронавирус, по словам спортсменки, все еще накладывает существенные риски, и она не чувствует себя комфортно, подвергая опасности себя и свою команду, передает ТАСС.

24-летняя Барти возглавила мировой женский теннисный рейтинг 24 июня 2019 года. Из турниров "Большого шлема" австралийка выигрывала только Открытый чемпионат Франции. Также она доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и четвертого раунда US Open и Уимблдона.

Фото: instagram.com/ashbarty

