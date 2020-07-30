Нацбанк: предпосылок для возникновения кризисов не наблюдается. Сравнение с ситуацией 2011 и 2014 годов неприемлемо

Проведение контрциклической политики в условиях низкого спроса – это нормальная практика центральных банков при условии, если это не несет рисков для ценовой и финансовой стабильности. Об этом в интервью газете «Рэспубліка» и интернет-порталу sb.by рассказал заместитель Председателя Правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Отвечая на вопрос, является ли смягчение монетарной политики на время кризисных явлений оправданной мерой и нет ли риска столкнуться с финансовым кризисом, который страна пережила в 2011 и 2014 годах, он подчеркнул:

– Проведение контрциклической политики в условиях низкого спроса – это нормальная практика центральных банков при условии, если это не несет рисков для ценовой и финансовой стабильности. Сравнение с ситуацией 2011 и 2014 годов здесь неприемлемо. Сейчас экономика столкнулась с новым внешним шоком, вызванным пандемией. Это привело к снижению как внешнего, так и внутреннего спроса. В то же время предпосылок для возникновения кризисов сейчас не наблюдается. Даже те сильные шоки, которые мы испытали в марте-апреле текущего года, не привели к дестабилизации ситуации на финансовом рынке.

Сейчас, обращает внимание Сергей Калечиц, отсутствуют дисбалансы во внутренней макроэкономической политике, нет переоцененности белорусского рубля:

– Это отражает динамика денежных показателей, которые в целом соответствуют прогнозным параметрам и макроэкономической ситуации (прирост в годовом выражении средней широкой денежной массы составляет 15,1 процента, без учета изменения обменного курса белорусского рубля – 6,3 процента).

При этом последние пять лет Национальный банк совместно с Правительством проводил политику, обеспечивающую ценовую стабильность и макроэкономическую сбалансированность. Этому способствовали в том числе переход с 2015 года на режим монетарного таргетирования и гибкое курсообразование при проведении денежно-кредитной политики.

– Тем самым был создан определенный буфер макроэкономической устойчивости, который дает возможность сегодня, в реально кризисных условиях, смягчить политику, не нарушая достигнутой стабильности, – подчеркнул заместитель Председателя Правления Нацбанка.

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