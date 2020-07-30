Об этом в интервью газете «Рэспубліка» и интернет-порталу sb.by рассказал заместитель Председателя Правления Нацбанка Сергей Калечиц:
– Национальным банком был реализован комплекс мер реагирования, направленных в первую очередь на повышение возможностей банков по кредитованию и оптимизацию кредитной «нагрузки» на население и предприятия. Принимая пакет мер, Национальный банк использовал неэмиссионные инструменты, ориентируясь на создание условий для более активного кредитования банковским сектором экономики с учетом имеющегося у банков запаса финансовой устойчивости, накопленного в прошлые годы. Пакет мер пруденциального регулирования направлен на то, чтобы банки могли не только более гибко подходить к кредитованию экономики, но и были заинтересованы в реструктуризации задолженности при необходимости.
В Нацбанке привели такие цифры: на данный момент банками принято 6837 решений об изменении условий (о реструктуризации задолженности) по кредитным договорам. Из них 2837 – по кредитным договорам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 4000 – физических лиц. Всего в 2020 году банками и Банком развития реструктуризирована задолженность по кредитам и облигациям в сумме, превышающей 1,3 млрд рублей.
Также банками и Банком развития реструктуризированы обязательства субъектов АПК в период действия Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348 «О мерах по повышению эффективности работы организаций агропромышленного комплекса» на сумму 1,6 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 38 млн рублей. По отдельным кредитам сроки погашения продлены до 2035 года.
Полную версию интервью читайте в завтрашнем номере газеты «Рэспубліка» и на интернет-портале sb.by.
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Нацбанк: в 2020 году банками и Банком развития реструктуризирована задолженность по кредитам и облигациям в сумме, превышающей 1,3 млрд рублей
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ