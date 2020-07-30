Лукашенко поздравил Короля Марокко с национальным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI и народ этой страны с национальным праздником – Днем Трона, сообщили sb.by в пресс-службе Президента.





Глава государства отметил, что отношения Минска и Рабата основываются на традициях дружбы и уважения.

"В период испытаний, вызванных пандемией коронавируса, важно сохранять достигнутый уровень нашего двустороннего сотрудничества. Убежден, что совместными усилиями мы сумеем в полной мере реализовать значительный потенциал развития взаимодействия в экономике, науке, образовании и других отраслях", – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду VI крепкого здоровья и осуществления планов, а жителям Марокко – счастья, мира и процветания.

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