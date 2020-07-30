С начала пятилетки на Гродненщине введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилья

Эту новость озвучил во время выступления по местному телевидению председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

При этом обеспеченность населения жильем за последние годы значительно выросла и составила 30,7 квадратных метра на одного жителя. А в целом положительная динамика имеется во всех секторах экономики. При этом объём промышленного производства вырос на 13 процентов, а сельского хозяйства – на 6 процентов. Также возросли товарооборот и реальная заработная плата.

Один из крупнейших проектов на Гродненщине и одновременно прорыв в региональной системе здравоохранения – строительство онкодиспансера в областном центре. Его стоимость составит около 100 миллионов долларов США, включая дорогостоящее оборудование. Онкологический диспансер рассчитан на 312 койко-мест, посещаемость 300 человек в день. Первая очередь строительства будет завершена уже в 2021 году.

А вот любители спорта Гродненской области с нетерпением ждут момента, когда в Гродно построят Дворец игровых видов спорта. Масштабный проект будет реализован в самом ближайшем будущем – Дворец будет возведен на пересечении двух проспектов, Янки Купалы и Леонида Клецкова.