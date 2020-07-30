Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесли на 2022 год

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) перенесла командный чемпионат мира — 2020 по спортивной ходьбе в Минске, сообщает пресс-служба организации.

Первоначально соревнования должны были состояться в белорусской столице 2–3 мая, однако их отменили из-за пандемии коронавируса. Сейчас World Athletics приняла решение перенести мировое первенство на 23–24 апреля 2022 года.

Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу отметил, что COVID-19 усложнил планирование международных соревнований на предстоящие два года.

«Но мы хотим дать как можно больше уверенности нашим спортсменам, федерациям-членам, принимающим городам и партнерам. Мы сделали все возможное, чтобы выбрать даты, которые, по нашему мнению, дают нашим спортсменам и организаторам соревнований лучший шанс проявить себя на международной арене», – добавил Коу.

Кроме того, в World Athletics перенесли юниорский чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был пройти в Найроби, на 17–22 августа 2021 года.