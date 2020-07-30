МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах

МВД просит жителей и гостей Беларуси своевременно передавать им информацию о появлении в населенных пунктах страны и вблизи них подозрительных лиц и предметов, передает БЕЛТА.

В пресс-службе МВД отметили, что органы внутренних дел уже принимают исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе при проведении общественно-политических мероприятий.

Министерство также поблагодарило граждан, которые уже проявили бдительность и своевременно проинформировали правоохранительные органы о подозрительных гражданах. Речь о боевиках иностранной частной военной компании Вагнера, которые были задержаны 29 июля под Минском. Как сообщалось, мужчины прибыли в Беларусь для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.