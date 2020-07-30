В японском ресторане произошел взрыв газа, есть погибший и раненые

В ресторане города Корияма в японской префектуре Фукусима утром в четверг 30 июля произошел взрыв газа. Ресторан был закрыт из-за пандемии коронавируса, там как раз заканчивался ремонт. Заведение должно было открыться 31 июля.
ФОТО: Kyodo
В результате взрыва 17 человек пострадали, один погиб, сообщает nhk. Двое из пострадавших получили серьезные ранения. Сообщается, что в числе пострадавших двое сотрудников находящегося в этом районе банка и два его клиента.
Ресторан находится в одноэтажном здании, онпочти полностью уничтожен. В результате взрыва повреждены некоторые близлежащие здания (в том числе больница, где приняли взрыв за землетрясение), в домах выбиты стекла.
福島 郡山で爆発か 建物に被害 上空からの映像https://t.co/KsTX2Q1Xlp#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/W3fPTZFhqi— NHKニュース (@nhk_news) July 30, 2020
Местных жителей попросили не приближаться к месту инцидента, поскольку там произошла утечка газа.