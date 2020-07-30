В Минском районе мотоциклист-бесправник пытался сбежать от ГАИ и вылетел в кювет

Погоней и ДТП закончилась попытка байкера-бесправника сбежать от сотрудников Госавтоинспекции.





Инспектор ГАИ зафиксировал нарушения ПДД со стороны мотоциклиста на автодороге Р58 возле деревни Большевик Минского района, рассказали в УВД Миноблисполкома. Байкер превысил скорость, кроме того, на его мотоцикле не было номерного знака.

Требование об остановке мотоциклист проигнорировал и бросился наутек, однако не справился с управлением и вылетел в кювет. Байкер не пострадал, отделавшись легкими царапинами, а вот его мотоцикл получил повреждения. Сотрудники ГАИ вызвали скорую помощь, мотоциклисту была оказана необходимая медицинская помощь.

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По информации областной милиции, правонарушителем оказался 26-летний житель Минского района. Он привлечен к административной ответственности. Водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за вождение без прав. Водительского удостоверения он лишился еще в 2016 году за нетрезвое вождение.