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Определились чемпионы Беларуси в беге на 10,000 метров

Сергей Кравченя и Нина Савина стали победителями чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 10, 000 метров. Соревнования прошли на стадионе РЦОП на улице Калиновского. Ранее, напомним, в центре города программу чемпионата Беларуси открыли толкатели ядра. Там лучшими были Алексей Ничипор и Алена Дубицкая.

По словам старшего тренер по видам выносливости – Андрея Гордеева, решение провести забеги на 10 тысяч метров до официального открытия чемпионата страны (оно, напомним, состоится в пятницу вечером на стадионе «Динамо») было обусловлено желанием предоставить спортсменам возможность показать свои максимальные результаты. Большинство из стайеров, выступающих на дистанции 10,000 метров, позже будут заявлены и на вдвое более короткой дистанции, а два дня между этими стартами позволят участникам восстановиться и выйти на старт в оптимальной готовности.

Заметим, что среди бегунов оказалось и немало тех, кто обычно концентрируется на марафонских забегах. В Женщин на стадионе РЦОП выступили Светлана Куделич, Нина Савина и Марина Доманцевмч. У мужчин – Владислав Прямов, Степан Роговцов. Учитывая, что календарь международных марафонов в нынешнем сезоне постоянно корректируется (и не ясно, состоятся ли эти забеги) нынешний чемпионат страны и запланированный на сентябрь Минский полумарафон с большой долей вероятности станут главными стартами для представителей видов выносливости нынешним летом.

По словам победительницы чемпионата – Нины Савиной, которая показала результат 33.17,53, само проведение чемпионата страны имело огромное значение: в отсутствие международного календаря очень сложно оценить ход подготовки и перспективы.

- Я очень волновалась. Здесь собрались достаточно сильные соперницы, при этом я нынешним летом еще не стартовала. Сложно было представить, на что я готова, и потому я счастлива, что теперь вижу: работаю правильно.

Вслед за Ниной Савиной, которая уже завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио, финишную черту пересекли Светлана Куделич (33.20,00) и выдавшая на финише фантастический спурт Екатерина Корнеенко (33.26,39).

У мужчин результат чемпиона – Сергея Кравчени – 29.20,86, стал новым личным рекордом спортсмена. Вслед за ним на финиш прибежали Степан Роговцов (29.24,21) и Владислав Прямов (29.46,76). 

Завтра на стадионе «Динамо» стартует основная программа чемпионата страны. В 17.00 пройдет церемония открытия, хедлайнером которой станет известный исполнитель Тима Белорусских. Завершится турнир в воскресенье.

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