В учебном центре в Печах открыли обновленное здание медицинской роты

Приемно-поликлиническое и хирургическое отделения, медицинский пункт, лаборатория, отделение медицинского снабжения, аптека – все эти объекты разместились под крышей четырехэтажного здания, которое оснастили рентгеновскими и УЗИ аппаратами, устройствами для суточного мониторинга сердечного ритма и артериального давления, цифровыми дыхательными анализаторами.На церемонии открытияотметил:Обновление здания медицинской роты – часть планового обустройства военных городков соединения, на что обратил внимание