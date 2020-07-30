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В учебном центре в Печах открыли обновленное здание медицинской роты

В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов открыли обновленное здание самой большой в Вооруженных Силах медицинской роты.







Приемно-поликлиническое и хирургическое отделения, медицинский пункт, лаборатория, отделение медицинского снабжения, аптека – все эти объекты разместились под крышей четырехэтажного здания, которое оснастили рентгеновскими и УЗИ аппаратами, устройствами для суточного мониторинга сердечного ритма и артериального давления, цифровыми дыхательными анализаторами. 





На церемонии открытия начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны генерал-майор Александр Вольфович отметил:

– Этот объект самый крупный в Вооруженных Силах. Одновременно в нем могут обслуживать 140 стационарных и 300 амбулаторных пациентов. Современное оборудование, хороший ремонт, но самая главная ценность – медицинский персонал, который сделает все, чтобы наши военнослужащие чувствовали себя комфортно и были здоровы.





Обновление здания медицинской роты – часть планового обустройства военных городков соединения, на что обратил внимание начальник 72-го гвардейского ОУЦ генерал-майор Владислав  Будик:

– Недавно мы открыли казарму для размещения личного состава, столовую, два клуба, строим банно-прачечный комплекс. Введение в строй обновленного здания медроты – знаменательный для нас день. Мы смогли увеличить прием амбулаторных больных и количество коек в стационаре. Современное диагностическое оборудование позволит выявлять заболевания на ранней стадии, установленные аппараты помогут быстрее возвращать в строй наших военнослужащих.

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Фото: Владимир ШЛАПАК
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