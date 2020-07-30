Водитель наехал на 10-летнего ребенка в Минске

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительным данным, водитель 1986 года рождения ехал на машине Skoda по улице Кедышко со стороны улицы Толбухина в направлении улицы Натуралистов.Во время движения он наехал на десятилетнего ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей справа по ходу движения машины. Ребенка доставили в медицинское учреждение.Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными и предусмотрительными.Также ГАИ просит родителей напомнить своим детям о необходимости убедиться в своей безопасности перед выходом на дорогу.