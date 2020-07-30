34-летний водитель наехал на 10-летнего ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин, в Минске. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, водитель 1986 года рождения ехал на машине Skoda по улице Кедышко со стороны улицы Толбухина в направлении улицы Натуралистов.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Во время движения он наехал на десятилетнего ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей справа по ходу движения машины. Ребенка доставили в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными и предусмотрительными.
– Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов! Берегите здоровье и жизни детей!
Также ГАИ просит родителей напомнить своим детям о необходимости убедиться в своей безопасности перед выходом на дорогу.
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Водитель наехал на 10-летнего ребенка в Минске
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