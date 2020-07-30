Аграрии намолотили свыше двух миллионов тонн зерна

В лидерах по намолоту Брестчина, Гродненщина и Гомельщина – 581,5, 510,6 и 448,5 тысячи тонн соответственно. На Минщине – 415,5, Могилевщине – 140,6 и Витебщине – 72,4 тысячи тонн.По урожайность по-прежнему лидирует Гродненщина – 50,6 центнера на круг. Если смотреть в разрезе областей, здесь, к слову, самая большая прибавка к уровню прошлого года – 11 центнеров.Продолжается теребление льна – убрано около 50 процентов. Скошено 84 процента трав вторым укосом. Заготовлено травяных кормов 3822,4 тысячи тонн кормовых единиц, или 41 процент к плану.