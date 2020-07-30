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МИД Беларуси посетили послы России и Украины

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси, Петр Врублевский сегодня были поочередно приглашены в Министерство иностранных дел нашей страны, информирует пресс-служба МИД.

До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группы российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании Вагнера.

У посла России запросили обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах.

С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси.

«Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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