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Туристам вновь разрешили совершать восхождение на Эверест

Самая высокая гора мира была закрыта для подъема в течение четырех месяцев, сообщает ТАСС.

Власти Непала возобновили выдачу туристических виз, чтобы туристы могли совершать восхождение на Эверест.

- С настоящего момента горы открыты для альпинистов, департамент начал выдавать разрешения на восхождение с сегодняшнего дня, - отметил глава туристического департамента министерства Мира Ачарья.

Известно, что для восхождения спортсменам доступны 414 пиков. Кроме этого местные власти разрешили работу отелям и ресторанам.

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Фото: Рейтер
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