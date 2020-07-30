Туристам вновь разрешили совершать восхождение на Эверест

Самая высокая гора мира была закрыта для подъема в течение четырех месяцев, сообщает ТАСС.

Власти Непала возобновили выдачу туристических виз, чтобы туристы могли совершать восхождение на Эверест.

- С настоящего момента горы открыты для альпинистов, департамент начал выдавать разрешения на восхождение с сегодняшнего дня, - отметил глава туристического департамента министерства Мира Ачарья.

Известно, что для восхождения спортсменам доступны 414 пиков. Кроме этого местные власти разрешили работу отелям и ресторанам.