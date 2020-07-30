Солигорчанин угнал машину такси и разбился насмерть

В Солигорский РОВД в четверг около 3:40 поступило сообщение о том, что с автозаправочной станции угнали машину такси. Пока водитель разменивал деньги, пьяный 40-летний пассажир-солигорчанин заметил ключи в замке зажигания и завел машину.Сотрудники Госавтоинспекции нашли разыскиваемый Renault Logan и стали его преследовать. Около 4:15 на 98-м км автодороги Р23 Минск – Микашевичи около деревни Василинки Слуцкого района угонщик не справился с управлением. Он наехал на дорожное ограждение на разделительной полосе. Автомобиль отбросило на ехавшую за ним патрульную машину ДПС Солигорского РОВД. Затем Renault Logan загорелся.Угонщик погиб на месте инцидента, сотрудники милиции не пострадали.По делу ведется проверка.

Фото: МВД