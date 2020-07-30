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В Жлобине открыли памятный знак «Пограничникам всех поколений»

В Жлобинском городском парке культуры и отдыха «Приднестровский» стражи границ сегодня открыли памятный знак «Пограничникам всех поколений». Он послужит патриотическому воспитанию молодежи, пограничников, популяризации истории, боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы Беларуси. Совместными усилиями ветераны, пограничники, органы государственной власти, предприятия и организации увековечили в камне подвиг павших пограничников, тех, кто стоял, стоит и будет стоять на страже священных границ Родины.

В открытии памятного знака приняли участие руководство района, Государственного пограничного комитета, ветераны пограничной службы и военнослужащие Гомельской пограничной группы. Участники мероприятия возложили цветы и венки к знаку, а ветераны Великой Отечественной войны осуществили закладку Наказ молодому поколению.

Начальник управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Беларуси полковник Михаил Оксенюк отметил, что стражи границ – люди особого сорта:

- В любых условиях обстановки, в мирные дни и в военное лихолетье, они добросовестно выполняли возложенные на них задачи, проявляя при этом постоянную бдительность, храбрость, высокую ответственность, умение организованно действовать в самых сложных условиях обстановки. Эти качества были присущи пограничникам во все времена. Мы часто говорим о том, что бывших пограничников не бывает. Тот, кто прошел закалку в пограничных войсках, всегда остается верен пограничному братству и высоким идеалам служения обществу.

Фото предоставлено Гомельской пограничной группой

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