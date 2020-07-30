Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.84
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В английской Премьер-лиге назвали игрока года

В английской Премьер-лиге назвали игрока года

В высшем дивизионе английского футбола назвали игрока года. Победителя определили в результате опроса членов Профессиональной футбольной ассоциации – 515 игроков и 24 футбольных экспертов.


В итоге 45 процентов голосов получил 29-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Бельгийский легионер с 13 голами стал 15-м в списке бомбардиров этого чемпионата.





В тройку лучших попали также два представителя выигравшего титул «Ливерпуля» – Джордан Хендерсон (27%) и Садио Мане (11%).

Занявший второе место «МанСити» отстал от «Ливерпуля» в чемпионской гонке аж на 18 очков.

Год назад игроком года в премьер-лиге признали защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Фото: instagram.com/kevindebruyne


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Михаил Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела
Роналду после выигрыша чемпионата Италии побаловал себя яхтой
«На земле тружусь с детства»: провели день с 27-летним директором ОАО «Дуброво-2013»
После модернизации в «Белоруснефть-Особино» открыли новые птичники: мяса станет в два раза больше
На что обратить внимание при выборе арбуза? Советы специалиста
Нацбанк: в 2020 году банками и Банком развития реструктуризирована задолженность по кредитам и облигациям в сумме, превышающей 1,3 млрд рублей
ГПК заявил об увеличении количества погранотрядов на белорусско-украинской границе
Тренер спочан Анна Заблоцкая растит чемпионов в Шарковщине. Ребята реально крутые
Германия отмечает рекордное падение ВВП
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Образованцы, разночинцы и интеллигенты
Ну а денежки потом: как обезопасить себя от нечистых на руку риелторов
В английской Премьер-лиге назвали игрока года
Милиционер Виктор Шипков из Гомельского района – об уникальной технике плетения, народной одежде и возрождении традиций
СК: граждане России под Минском задержаны по подозрению в подготовке массовых беспорядков
Водитель наехал на 10-летнего ребенка в Минске
Лукашенко обсудил по телефону с Вучичем перспективы белорусско-сербских отношений
Накануне 90-летия ВДВ витебской СШ №45 присвоили имя генерала армии Василия Маргелова
В Беларуси выздоровели и выписаны 61 765 пациентов с COVID-19
Специалисты назвали лучшие напитки для утоления жажды в жару
Условия есть, действуй! Молодежь все охотнее идет в бизнес: узнали почему
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вот новый поворот
В столице работники СТО присваивали себе детали клиентов
На торгах 30 июля российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали
В Плещеницах Логойского района после капитального ремонта открыли 2-й районный Центр культуры
О Западе и белорусах
Эмоджи, стикеры и гиф: что в чатах популярнее?
Нацбанк: предпосылок для возникновения кризисов не наблюдается. Сравнение с ситуацией 2011 и 2014 годов неприемлемо
Эксперт рассказал, почему нельзя болтать лишнее рядом с умными гаджетами
Во Франции запретят ставить электрические обогреватели на террасах кафе
Источник назвал возможную причину смерти рэпера Картрайта
Следующая станция – берег Ислочи. Команда республиканского молодежного поезда примет участие в форуме «Олимпия»
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
После шторма будет штиль
Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесли на 2022 год
В одной кабине с дедушкой. Никита Криулько из Солигорска в четвертый раз участвует в уборочной кампании
В России испытали циклолет вертикального взлета и посадки
Назван лучший сериал века
МИД Беларуси посетили послы России и Украины
Равков проинформировал кандидатов в Президенты об угрозах безопасности людей на агитационных пикетах
В последний день июля в Беларуси небольшие осадки и до +23, в воскресенье потеплеет до +27
Пожарное депо торжественно открыли в Логойске
Как будет организовано досрочное голосование
Под Новогрудком строителя задавило насмерть плитой
мнение
ГЛУШКО Христина
Два года и целая жизнь
Солигорчанин угнал машину такси и разбился насмерть
В Правительстве рассказали об успешной санации Гомельского жирового комбината
Хоккей. Желнеровский покинул минское «Динамо»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ