В английской Премьер-лиге назвали игрока года

В высшем дивизионе английского футбола назвали игрока года. Победителя определили в результате опроса членов Профессиональной футбольной ассоциации – 515 игроков и 24 футбольных экспертов.





В итоге 45 процентов голосов получил 29-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Бельгийский легионер с 13 голами стал 15-м в списке бомбардиров этого чемпионата.

















В тройку лучших попали также два представителя выигравшего титул «Ливерпуля» – Джордан Хендерсон (27%) и Садио Мане (11%).

Занявший второе место «МанСити» отстал от «Ливерпуля» в чемпионской гонке аж на 18 очков.

Год назад игроком года в премьер-лиге признали защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Фото: instagram.com/kevindebruyne

