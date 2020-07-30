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  2. Под Новогрудком строителя задавило насмерть плитой

Под Новогрудком строителя задавило насмерть плитой

Мужчина погиб во время строительных работ в Новогрудском районе после того, как на него упала плита. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Инцидент произошел вечером во вторник, 28 июля, недалеко от одной из деревень Новогрудского района во время работ по возведению кровли склада.

«60-летний мужчина регулировал укладку вывешенной плиты, произошло ее обрушение, в результате чего плита упала на мужчину, а после вместе с ним провалилась внутрь строения, придавив последнего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», – уточнила Инна Позняк.

Установлено, что погибший работал в каске, но без страховочных поясов.

Следователи и специалисты ГКСЭ совместно с инспектором по охране труда осмотрели место происшествия, изъяли ряд следов и объектов, по которым планируется назначение экспертных исследований. Назначена судмедэкспертиза, опрошены очевидцы.

Новогрудский райотдел СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи допрашивают свидетелей, изучается изъятая документация, выясняются все обстоятельства инцидента.

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