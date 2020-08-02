Рабочие встречи Президента, открытие биатлонного комплекса в Чаусах и празднование Дня ВДВ. Главное за субботу

Главные новости и события прошедшего дня — в обзоре sb.by.

Президент Беларуси в субботу провел три рабочие встречи. Во время общения с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы.

С руководителем временной администрации ОАО "Белгазпромбанк" Надеждой Ермаковой глава государства обсудил ситуацию в банке и поблагодарил ее за проделанную работу.

Кроме того, Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании.

Третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси открывается 3 августа. В соответствии с законом о Национальном собрании и регламентом Палаты представителей, депутатский корпус примет решение о проведении совместного заседания палат парламента для заслушивания обращения Президента с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.



Центризбирком определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах. Соответствующее постановление ЦИК принял 31 июля.

На белорусско-российской границе в пункте пропуска «Редьки – Красное» на трассе М1 в пятницу стояли длинные очереди из фур и легковых авто. В субботу очередей на выезд из Беларуси не наблюдалось.



Рост бюджета прожиточного минимума, пособий по уходу за ребенком и социальных пенсий. Эти и другие изменения вступили в силу в Беларуси с 1 августа.



Украина с 1 августа ввела новую классификацию стран «зеленой» и «красной» зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста на COVID-19 после возвращения из-за рубежа. Беларусь попала в «зеленый» список. В Беларуси, по данным на 1 августа, зарегистрированы 67 946 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 62 686 пациентов, 563 умерли.



После масштабной реконструкции в Бобруйске на несколько месяцев раньше срока открылась городская детская больница, которая снаружи и внутри изменилась до неузнаваемости - «родными» остались только фундамент и стены.

Фото: bobrlife.by

Спорт

Первый теннисный турнир после паузы, связанной с пандемией коронавируса, стартовал в итальянском Палермо. Белоруска Александра Саснович (WTA: 119) в первом раунде квалификации разобралась с россиянкой Анастасией Комардиной (WTA: 201) — 7:5, 6:2.

Второй день чемпионата Беларуси по легкой атлетике принес сразу несколько топовых результатов. Дважды молодежный рекорд страны переписал метатель копья Алексей Котковец. Его достижение – 86,05 метра, будь квалификационное окно сейчас открыто, принесло бы ему лицензию на Олимпиаду в Токио, а на минувших Играх – в Рио – он стал бы третьим. Татьяна Холодович выиграла чемпионат Беларуси с результатом, который бы принес золото в олимпийском Рио.