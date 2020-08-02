Рабочие встречи Президента, открытие биатлонного комплекса в Чаусах и празднование Дня ВДВ. Главное за субботу

Главные новости и события прошедшего дня — в обзоре sb.by.
Президент Беларуси в субботу провел три рабочие встречи. Во время общения с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы.
С руководителем временной администрации ОАО "Белгазпромбанк" Надеждой Ермаковой глава государства обсудил ситуацию в банке и поблагодарил ее за проделанную работу.
Стабильная работа, сохранение коллектива и высоких позиций - Ермакова об основных задачах Белгазпромбанка
Кроме того, Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании.
Следствие обращает внимание на нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК
Мариев: высказывания о том, что в Беларуси задержанные боевики находились абсолютно случайно, лишь вызывают недоумение
Андрей Савиных о ситуации с задержанными бойцами иностранной ЧВК: в таких ситуациях требуется продуманный государственный подход, ориентированный на защиту государства и общества
Эксперт в сфере национальной безопасности о задержании боевиков под Минском: задачей этой группы было отвлечь на себя внимание
Аналитик БИСИ: присутствие зарубежных боевиков на территории независимого государства всегда настораживает
Третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси открывается 3 августа. В соответствии с законом о Национальном собрании и регламентом Палаты представителей, депутатский корпус примет решение о проведении совместного заседания палат парламента для заслушивания обращения Президента с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.
Центризбирком определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах. Соответствующее постановление ЦИК принял 31 июля.
На белорусско-российской границе в пункте пропуска «Редьки – Красное» на трассе М1 в пятницу стояли длинные очереди из фур и легковых авто. В субботу очередей на выезд из Беларуси не наблюдалось.
Рост бюджета прожиточного минимума, пособий по уходу за ребенком и социальных пенсий. Эти и другие изменения вступили в силу в Беларуси с 1 августа.
Украина с 1 августа ввела новую классификацию стран «зеленой» и «красной» зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста на COVID-19 после возвращения из-за рубежа. Беларусь попала в «зеленый» список. В Беларуси, по данным на 1 августа, зарегистрированы 67 946 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 62 686 пациентов, 563 умерли.
После масштабной реконструкции в Бобруйске на несколько месяцев раньше срока открылась городская детская больница, которая снаружи и внутри изменилась до неузнаваемости - «родными» остались только фундамент и стены.
Фото: bobrlife.byВ воскресенье в Беларуси отметят День ВДВ. А в субботу в центре Минска силы специальных операций представили свою праздничную программу, которая включала вальс БТР на воде, десантирование на землю и воду, занятия по рукопашному бою, розыгрыш боевых эпизодов и многое другое. Поздравление военнослужащим и ветеранам сил специальных операций с Днем десантника и сил специальных операций направил Президент Беларуси.
На днях минский планетарий отметил 55-летие. К этой дате руководство учреждения решило порадовать всех гостей парка Горького и организовало серию мероприятий. Одним из главных стало наблюдение за солнцем днем в субботу. Все желающие могли подняться в «башенку» и взглянуть одним глазком на Вселенную.
Более 30 сортов арбузов, война с воронами, обмен опытом с бахчеводами других стран: как эксперимент владельца личного хозяйства под Гомелем превратился в прибыльный бизнес.
СпортВ Чаусах открылся современный биатлонный комплекс. Лыжероллерная трасса и биатлонное стрельбище были созданы на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, которая за полвека своего существования подарила стране не одного именитого спортсмена.
А на улице Гамарника в Минске после обновления открылись два футбольных поля с искусственным покрытием - игроки уже опробовали площадку во время футбольного фестиваля.
В чемпионате Беларуси по футболу прошли три матча 20-го тура. «Смолевичи» уступили дома «Белшине» в битве аутсайдеров (0:3), «Славия» проиграла «Ислочи» (2:4), а «Неман» дома одолел минское «Динамо» (1:0).
Первый теннисный турнир после паузы, связанной с пандемией коронавируса, стартовал в итальянском Палермо. Белоруска Александра Саснович (WTA: 119) в первом раунде квалификации разобралась с россиянкой Анастасией Комардиной (WTA: 201) — 7:5, 6:2.
Второй день чемпионата Беларуси по легкой атлетике принес сразу несколько топовых результатов. Дважды молодежный рекорд страны переписал метатель копья Алексей Котковец. Его достижение – 86,05 метра, будь квалификационное окно сейчас открыто, принесло бы ему лицензию на Олимпиаду в Токио, а на минувших Играх – в Рио – он стал бы третьим. Татьяна Холодович выиграла чемпионат Беларуси с результатом, который бы принес золото в олимпийском Рио.
В воскресенье в Беларуси ожидается до 27 градусов тепла, существенных осадков не предвидится.
Хорошего дня!