Лукашенко обсудил с Ермаковой ситуацию в "Белгазпромбанке" и поблагодарил за проделанную работу

Александр Лукашенко обсудил с руководителем временной администрации ОАО "Белгазпромбанк" Надеждой Ермаковой ситуацию в банке и поблагодарил за проделанную работу, сообщает БЕЛТА.

"Я, Надежда Андреевна, почему пригласил вас публично (собирался давно, но хватало работы здесь): прежде всего, хочу тебя поблагодарить, что в тяжелый момент отозвалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив", - сказал глава государства.

Он отметил, что Надежда Ермакова хорошо знает ситуацию в банке. "Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если "Газпром" от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что, как докладывал ему председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, нет катастрофы в банке. "Вам удалось с Ледницкой (Илона Ледницкая - заместитель председателя Национального банка. - Прим. БЕЛТА) стабилизировать ситуацию. Я также очень благодарен ей, передайте мою благодарность. Я сделаю все для того, чтобы и люди, которые вложили свои деньги, и наши предприятия ничего не потеряли. С нашей стороны, со стороны государства мы сделаем все необходимое", - заверил Президент.

"Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с Президентом России, он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники - дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам. Поэтому еще раз благодарен за то, что сделано за это время в этом банке", - резюмировал Александр Лукашенко.