Следствие обращает внимание на нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК

Глава СК отметил, что основная масса фактических обстоятельств составляет следственную тайну. Тем не менее он поделился некоторыми подробностями., - сказал Иван Носкевич.

Он также рассказал, что явилось основанием для подозрений в отношении упомянутых российских граждан. Данная группа въехала на территорию Беларуси вечером 24 июля, якобы намереваясь улететь из Минска рейсом в Стамбул. "Со слов части подозреваемых, рейсом в 10 часов 50 минут. Тем не менее, располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске", - отметил глава СК.

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При этом он обратил внимание на тот факт, что гостиница была забронирована заранее., - привел факты Иван Носкевич.

Уже во время проживания в санатории была получена и проверена оперативными службами информация о нахождении там соответствующих лиц. По совокупности полученной информации о достаточно подозрительном поведении этих людей было принято решение о задержании, а впоследствии и возбуждении уголовного дела.

"Кроме того, для подтверждения выводов о достаточно странном поведении этих людей следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег - граждан Российской Федерации. Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера. Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержание и принятие иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось", - рассказал Иван Носкевич.