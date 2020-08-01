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Следствие обращает внимание на нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК

Следствие обращает внимание на нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из частной военной компании. Соответствующие факты в беседе с журналистами озвучил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, информирует БЕЛТА.
Глава СК отметил, что основная масса фактических обстоятельств составляет следственную тайну. Тем не менее он поделился некоторыми подробностями. "Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст.13 и ч.2 ст.293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Иван Носкевич.

Он также рассказал, что явилось основанием для подозрений в отношении упомянутых российских граждан. Данная группа въехала на территорию Беларуси вечером 24 июля, якобы намереваясь улететь из Минска рейсом в Стамбул. "Со слов части подозреваемых, рейсом в 10 часов 50 минут. Тем не менее, располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске", - отметил глава СК.

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При этом он обратил внимание на тот факт, что гостиница была забронирована заранее. "В то же время зарегистрировано было и заселение в санаторий "Белорусочка" в Ждановичах под Минском. Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий "Белорусочка", - привел факты Иван Носкевич.

Уже во время проживания в санатории была получена и проверена оперативными службами информация о нахождении там соответствующих лиц. По совокупности полученной информации о достаточно подозрительном поведении этих людей было принято решение о задержании, а впоследствии и возбуждении уголовного дела.

"Кроме того, для подтверждения выводов о достаточно странном поведении этих людей следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег - граждан Российской Федерации. Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера. Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержание и принятие иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось", - рассказал Иван Носкевич.

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