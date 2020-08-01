Силам специальных операций - 90 лет! Репортаж из центра праздничных гуляний

Завтра в Беларуси отметят День ВДВ. А сегодня в центре Минска Силы специальных операций представили свою праздничную программу.

Празднование началось в 10.00 на проспекте Победителей у Дворца спорта. В программе - показательные выступления: вальс БТР на воде, десантирование на землю и воду, занятия по рукопашному бою и розыгрыш боевых эпизодов и многое другое.

















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По традиции в этот день на острове Мужества и Скорби прошла церемония торжественного возложения цветов. А затем основное действо переместилось на площадку у Дворца спорта.

Вниманию зрителей бойцы представили элементы боевой работы расчетов 122 миллиметровых гаубиц Д-30, установок противотанковых управляемых ракет смешанного артиллерийского дивизиона, расчетов мобильных зенитно-артиллерийских комплексов. Гости праздника так же смогли увидеть боевые возможности основного вооружения смешанного артиллерийского дивизиона, зенитной ракетно-артиллерийской батареи. Военнослужащие соединения продемонстрировали мастер-класс по владению закрепленным за ними вооружением.

Группа спецназначения прибыла в район проведения спецмероприятия боевым вертолетом Ми-8. Парашютная группа десантировалась на дальность парашютирования с использованием спутниковых навигационных систем и приборов контроля высоты в водолазном снаряжении из вертолета на высоте 4000 метров. К месте проведения мероприятия они летели чуть меньше 10 километров.





















Сборная команда Вооруженных сил по парашютному спорту сформирована из наиболее подготовленных специалистов воздушно-десантной подготоввки и спортсменов-парашютистов высокого класса. Сегодня свое мастерство зрителям продемонстрировали мастера спорта и чемпионы мира Илья Поздняков (5050 прыжков с парашютом), Павел Красников (5650 прыжков), Руслан Титов (4333 прыжка), Татьяна Наливайско (6655 прыжков), Юлия Федорова (5174 прыжка).

Особо впечатлили зрителей показательные выступления по рукопашному бою военнослужащих 5 отдельной бригады спецназначения ССО ВС. Воины-спецназовцы отработали ката с оружием, навыки его владения в условиях сложной и меняющейся тактической обстановки. Так же были продемонстрированы приемы обезоруживания противника с ножом и пистолетом, а также способы физической и психологической закалки.





























Впервые широкому кругу зрителей был представлен номер под названием “Вальс БТР”. Показательное вождение бронетранспортеров БТР-80 началось с элементов вождения “движение в колонне” , “расход”, “кольца” и “гребенка”. На плааву свое умение и профессионализм свое умение зрителям продемонстрировали воины 317 отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона, которым командует грардии подполковник Евгений Барановский.

Зрители так же смогли увидеть эпизод “Действия альпинистов при штурме здания”. ССО ВС внедряют в систему подготовки своих подразделений занятия по контртеррористическкой подготовке. Группе была поставлена задача на штурм здания, которые удерживают террористы вместе с заложниками.





Алексей Гожев живет в Гродно. В Минске он оказался по работе – работает дальнобойщиком. Он специально выкроил время, чтобы попасть на сегодняшний праздник в Минске: “В этом году 90 лет нашим великим войскам. Такой праздник бывает один раз в жизни. Давно я не был на таких мероприятиях, действо действительно трогает за душу. Подготвока бойцов впечатляет, молодцы”. Гожев призывася в 1989 году: “Начинал я служить при СССР, а демобилизовался, когда он прекратил свое существование. Служил в подразделении, которое готовило людей для службы в Афганистане”. Алексей пожелал ребятам самого главного – мирного неба и чтобы наши войска никогда не падали духом: “Служба дала мне все. Перевернула мою жизнь, воспитала меня как личность. Сейчас может быть это уже по-другому. Но тогда армия была кузницей: она клепала из пацанов, которые пришли со двора, мужиков и достойных граждан”.





Глеб Шульга призвался на службу 9 месяцев назад. Я встречаю его возле мобильного зенитно-артиллерийского комплекса 2К20. Молодой человек с воодушевлением рассказывает о возможностях техники вспоминает, как сам во время службы стрелял из неё: “Когда мы стреляем, комплекс, как правило, стоит на кузове. Но сегодня, для лучшего обзора, его установили в походное положение”. По мнению Шульги, служить в ВДВ – почетно и ответственно: “Это образец того, какой должна быть служба. Я очень рад, что попал в 38 бригаду в Бресте”.





А у Сергея Седлюковского своя история. В 1985 году он шел на практику, в переход на жд-вокзале встретил дембель в берете: “Мне тогда эта картинка запала в душу. Я потом про него уже забыл. Но когда сам отслужил, приехал поездом обратно в Минск, только ступил на перрон, сразу вспомнил этого парня. И меня охватила гордость. И она со мной на всю жизнь”. Седлюковский служил в ПОльше, в северной группе войск, 83 десантно-штурмовая бригада. Они до сих пор созваниваются с ребятами из разных городов и стран. И уже 34 года каждое 2 августа встречаются в Минске.

















Концерт творческих коллективов сил специальных операций, а также группы "СССР" будет завершился в 15.30. После завершения праздничных мероприятий в Минске личный состав и техника вернулись в пункты постоянной дислокации. Во всех соединениях и воинских частях ССО в Бресте, Витебске и Марьиной Горке праздничные мероприятия пройдут 2 августа.