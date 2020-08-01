Как новая. В Бобруйске открылась преобразившаяся детская больница

После масштабной реконструкции в Бобруйске на несколько месяцев раньше срока открылась городская детская больница, которая снаружи и внутри изменилась до неузнаваемости - «родными» остались только фундамент и стены.

Основное финансирование объекты поступало из бюджета, но жители райцентра не остались в стороне. Они выступали спонсорами, собирали средства на субботниках и при помощи благотворительного концерта.

- Дети — самое дорогое, что у нас есть, - отметил посетивший торжественное открытие председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. – В больницу вложил душу каждый, кто внес вклад, имел отношение к строительству.

В медучреждении обновили и утеплили фасад, поменяли кровлю, окна и входные группы, заменили инженерные сети, благоустроили территорию вокруг. Новый вид приобрели процедурные кабинеты и палаты, укомплектованные современной техникой и новой мебелью. Полностью преобразились лаборатория и пищеблок.

Рассчитанная на 150 коек больница, укомплектованная специалистами, обслуживает 43 тысячи городских детей. Оказывает помощь и маленьким жителям близлежащих районов: Бобруйского, Осиповичского, Глусского, Кировского, Кличевского. Здесь функционируют три педиатрических отделения для детей разного возраста и реанимация.









Фото: bobrlife.by