Стабильная работа, сохранение коллектива и высоких позиций - Ермакова об основных задачах Белгазпромбанка

Перед временной администрацией Белгазпромбанка стоит задача обеспечить стабильную работу банка, сохранить трудовой коллектив и остаться на тех же высоких позициях, которые он занимал ранее. Об этом рассказала журналистам руководитель временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, информирует БЕЛТА.

По ее словам, во время встречи глава государства очертил основные задачи для временной администрации, сделав акцент на необходимости обеспечить стабильную работу, сохранить трудовой коллектив и такое же высокое положение банка в стране, что было до введения временной администрации. "Основная задача, которая была поставлена перед временной администрацией - это обеспечить, чтобы работа банка была стабильной, чтобы обеспечивались платежи, обслуживание всех клиентов. Все это организовано. Наверное, благодаря тому, что не потеряна управляемость, и потому, что там работают грамотные, надежные специалисты, которые знают свое дело", - пояснила Надежда Ермакова. Она добавила, что, по оперативным данным за июль этого года, банк сумел получить значимую прибыль, это свидетельствует о качественной работе коллектива, эффективности его работы.

Отвечая на вопрос о будущем Белгазпромбанка, руководитель временной администрации сказала: "Банк может, способен работать. В нашей стране он может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли. Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны".

Что касается переговоров с собственниками банка, то до настоящего времени контактов с временной администрацией не было. "Пока собственник не хочет разговаривать", - пояснила Надежда Ермакова.