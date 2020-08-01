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  2. Наблюдение за солнцем и мастер-классы для детей: минский планетарий отметил 55-летие

Наблюдение за солнцем и мастер-классы для детей: минский планетарий отметил 55-летие

Что можно увидеть днем на небе из обсерватории в парке Горького, какие фильмы следует посмотреть в планетарии и как смастерить телескоп из трубы и нескольких стекол, выяснял корреспондент sb.by.

На днях минский планетарий отметил 55-летие. К этой дате руководство учреждения решило порадовать всех гостей парка Горького и организовало серию мероприятий. Одним из главных стало наблюдение за солнцем днем в субботу. Все желающие могли подняться в «башенку» и взглянуть одним глазком на Вселенную.

Кстати, минский планетарий был открыт 29 июля 1965 года. Его создавали по типовому советскому проекту, однако в белорусской столице кроме планетария была возведена еще и обсерватория, в которой был установлен телескоп. С распадом СССР учреждение начало испытывать трудности, однако благодаря астрономам-энтузиастам удалось сохранить обсерваторию, откуда и сегодня лучше всего видно космос.

«Старичок» телескоп-рефрактор фирмы Carl Zeiss четко показывает кусочек огненной звезды. На желтом диске можно наблюдать темные пятна. Конечно, это не так увлекательно, как вглядываться в ночной небосклон, но все же наблюдение за солнцем захватывает.

- Можете под себя настроить резкость, сфокусируйтесь на темное пятнышко, - советует специалист, контролирующий процесс. – Качество изображения может зависеть также от атмосферы, насколько она спокойная. Кстати, поздно вечером будем наблюдать за Юпитером.

Провожая вниз по лестнице астроном шутит, что, когда надоест смотреть в компьютер – можно приходить в обсерваторию снова.

Что касается здания планетария, то в наши дни оно также работает в полном объеме. Кроме образовательных занятий под куполом теперь показывают еще и сферические фильмы.

Днем в субботу тут демонстрировали фильм с обзором в 360 градусов «Возвращение на луну навсегда». Видео оказалось высокого качества, в нем представлены интересные факты, но главное, оно было наполнено любовью к небу, космосу и человеческим возможностям. И все же финальным штрихом сеанса все еще остается изучение созвездий на небе.

Всего фильмов на космическую тематику у планетария около двадцати. В честь юбилея запланированы две премьеры – «Путь Европы к звездам» и «IBEX: в поисках края Солнечной системы».

Однако астрономия - это не только наблюдение в телескоп и изучения неба. Это еще умение смастерить устройство для этого! Именно этому учил гостей планетария его заведующий Александр Микулич.

- Такой простейший телескоп смастерил Галилео Галилей 400 лет назад. Он додумался посмотреть в подзорную трубу на небо и увидел там луну и другие небесные тела, - легко и доступно Александр Микулич объясняет детям азы астрономии во время мастер-класса. - Нам для создания такого же устройство понадобиться труба и два стеклышка. Ну и как в любой науке, нужен еще пластилин и изолента.

После нескольких минут конструирования телескопы готовы и ребята «прицеливаются» вдаль.

- А почему все перевернуто? – спрашивает ребенок.

- В космосе нет низа и верха, - шутит его папа и сам заглядывает в устройство.

В это время Александр Микулич приглашает всех в планетарий – там очередной сеанс кино. В свой юбилей минский планетарий, как и обсерватория, работают до настоящего звездного неба, то есть допоздна.

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Фото: Владимир ЖДАНОВИЧ
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