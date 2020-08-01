«Белшина» разгромила «Смолевичи» в поединке аутсайдеров чемпионата Беларуси

На стадионе «Озерный» состоялся матч 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором встречались главные аутсайдеры турнира — «Смолевичи» и «Белшина». В итоге победу праздновали бобруйчане — 3:0.
Гости активнее начали встречу и сумели открыть счет уже на 2-й минуте, когда Денис Левицкий головой замкнул навес Дмитрия Рекиша с углового. Практически точь-в-точь начинался второй тайм: все та же 2-я минута, снова подача Рекиша с корнера, только в этот раз на втором этаже всех переиграл бывший сборник Леонид Ковель.
34-летний форвард, к слову, проводит один из лучших сезонов в карьере. По крайней мере, если опираться исключительно на результативность. В активе Ковеля стало семь голов в рамках Высшей лиги, больше нападающий забивал только в 2012-м за «Минск» — восемь мячей.
В оставшееся время «Белшина» забила еще один (зато какой!) гол и поставила точку в противостоянии. Новобранец бобруйчан Дмитрий Лебедев, подавая штрафной с левого фланга, закрутил мяч в дальнюю девятку, застав врасплох Артема Гомелько.
«Смолевичи» — «Белшина» — 0:3 (Левицкий, 2, Ковель, 47, Лебедев, 65).
На сегодня запланированы еще две встречи: «Славия» принимает в Мозыре «Ислочь», а «Неман» сразится в Гродно с минским «Динамо» (начало в 20.30).
Турнирная таблица Высшей лиги:
1. «Шахтер» – 40 очков (20 матчей)
2. БАТЭ – 37 (19)
3. «Неман» – 34 (18)
4. «Динамо» (Минск) – 30 (19)
5. «Торпедо-БелАЗ» – 30 (19)
6. «Динамо» (Брест) – 29 (18)
7. «Витебск» – 29 (20)
8. «Энергетик-БГУ» – 29 (19)
9. «Ислочь» – 26 (19)
10. «Рух» – 26 (19)
11. «Славия» – 23 (18)
12. «Слуцк» – 21 (19)
13. «Городея» – 19 (19)
14. «Минск» – 18 (17)
15. «Смолевичи» – 14 (19)
16. «Белшина» – 13 (20)