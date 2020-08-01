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  2. «Белшина» разгромила «Смолевичи» в поединке аутсайдеров чемпионата Беларуси

«Белшина» разгромила «Смолевичи» в поединке аутсайдеров чемпионата Беларуси

На стадионе «Озерный» состоялся матч 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором встречались главные аутсайдеры турнира — «Смолевичи» и «Белшина». В итоге победу праздновали бобруйчане — 3:0.

Гости активнее начали встречу и сумели открыть счет уже на 2-й минуте, когда Денис Левицкий головой замкнул навес Дмитрия Рекиша с углового. Практически точь-в-точь начинался второй тайм: все та же 2-я минута, снова подача Рекиша с корнера, только в этот раз на втором этаже всех переиграл бывший сборник Леонид Ковель.

34-летний форвард, к слову, проводит один из лучших сезонов в карьере. По крайней мере, если опираться исключительно на результативность. В активе Ковеля стало семь голов в рамках Высшей лиги, больше нападающий забивал только в 2012-м за «Минск» — восемь мячей.

В оставшееся время «Белшина» забила еще один (зато какой!) гол и поставила точку в противостоянии. Новобранец бобруйчан Дмитрий Лебедев, подавая штрафной с левого фланга, закрутил мяч в дальнюю девятку, застав врасплох Артема Гомелько.

«Смолевичи» — «Белшина» — 0:3 (Левицкий, 2, Ковель, 47, Лебедев, 65).

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Бобруйчане благодаря победе сократили отставание от «Смолевичей» до минимума, однако у команды Алексея Михайлова есть еще одна игра в запасе. В любом случае оба клуба пока находятся в зоне вылета.

На сегодня запланированы еще две встречи: «Славия» принимает в Мозыре «Ислочь», а «Неман» сразится в Гродно с минским «Динамо» (начало в 20.30).

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 40 очков (20 матчей)

2. БАТЭ – 37 (19)

3. «Неман» – 34 (18)

4. «Динамо» (Минск) – 30 (19)

5. «Торпедо-БелАЗ» – 30 (19)

6. «Динамо» (Брест) – 29 (18)

7. «Витебск» – 29 (20)

8. «Энергетик-БГУ» – 29 (19)

9. «Ислочь» – 26 (19)

10. «Рух» – 26 (19)

11. «Славия» – 23 (18)

12. «Слуцк» – 21 (19)

13. «Городея» – 19 (19)

14. «Минск» – 18 (17)

15. «Смолевичи» – 14 (19)

16. «Белшина» – 13 (20)

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