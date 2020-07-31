Рост БМП, пособий по уходу за ребенком и социальных пенсий. Что изменится в Беларуси с 1 августа

Рост бюджета прожиточного минимума, пособий по уходу за ребенком и социальных пенсий. Эти и другие приятные изменения ожидают белорусов с 1 августа. Подробнее – в нашем обзоре.

Бюджет прожиточного минимума повысят

Этот показатель вырастет с 246,78 до 256,1 рубля и будет действителен до конца октября 2020 года. БМП в среднем на душу населения определен в размере 256,1 рубля, что на 3,8% больше по сравнению с нормативом, существовавшим с 1 мая по 31 июля.





Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2020 года): трудоспособное население – 285,04 рубля, пенсионеры – 193,92, студенты – 246,72, дети в возрасте до трех лет – 160,79, дети от 3 до 6 лет – 224,7, дети от 6 до 18 лет – 274,48.

Вырастут социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам

В связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий. Например, ежемесячная доплата неработающим пенсионерам в возрасте 80 лет и старше составит 64,03 рубля, в возрасте от 75 до 80 лет – 48,02 рубля.

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Повышается размер пособия по уходу за ребенком

С 1 августа на 5,5 процентов вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. На первого ребенка сумма ежемесячной выплаты составит 427,84 рубля, на второго и последующих детей – 488,96 рубля, на ребенка-инвалида – 550,08 рубля.





Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитывают в связи с ростом среднемесячной заработной платы дважды в год: 1 февраля и 1 августа.

Установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов



Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2020 года № 68. Минимальный потребительский бюджет подразумевает расходы на покупку набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц будет равен 413,1 рубля (с 1 мая по 31 июля действовал МПБ в размере 406,04 рубля). Подробнее – в нашем материале.

Вырастет размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты

В соответствии с Указом Президента от 27 ноября 1995 г. № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

Вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность»



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«Белавиа» сменит условия покупки дополнительного багажа на регулярных рейсах

Люди, лишенные дееспособности из-за заболевания, иногда теряют квартиры и попадают в интернаты, выйти из которых очень сложно. Однако новое законодательство расширит возможности экспертов, которые принимают решение по таким пациентам. С 1 августа 2020 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие «ограниченная дееспособность». Оно даст возможность избежать полярных крайностей: дееспособен/недееспособен, уменьшит стигматизацию психиатрии и расширит права пациентов.

С 1 августа его стоимость будет зависеть от времени и способа приобретения услуги. При покупке услуги online одновременно с билетом по тарифам Promo и Light ее стоимость составит 25 евро за первое место багажа и 40 евро за каждое последующее.

Фото: belta.by

Что касается других тарифов, то при покупке online после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составляет 40 евро, а вот в офисах по продаже авиабилетов и на стойках регистрации стоимость услуги составит 50 евро. Подробности – здесь.

«Белавиа» возобновит рейс в Таллин

Выполнение рейсов по маршруту Минск – Таллин – Минск будет возобновлено 1 августа. Билеты можно купить на сайте авиакомпании. Как отметили в «Белавиа», перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в Эстонию.

Кстати, рейсы из Минска в Варшаву и обратно возобновились с 29 июля и будут выполняться ежедневно, время в пути – 1 час 10 минут. При этом в авиакомпании рекомендуют ознакомиться с ограничениями на въезд и выезд в страну назначения.



