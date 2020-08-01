Татьяна Холодович выиграла чемпионат Беларуси по легкой атлетике с результатом, который бы принес золото в олимпийском Рио. Алексей Котковец смог бы там претендовать на бронзу

Второй день чемпионата Беларуси по легкой атлетике принес сразу несколько топовых результатов. Дважды молодежный рекорд страны переписал метатель копья Алексей Котковец. Его достижение – 86,05 метра, будь квалификационное окно сейчас открыто, принесло бы ему лицензию на Олимпиаду в Токио, а на минувших Играх – в Рио – он стал бы третьим.

Личный рекорд обновил победивший на дистанции 400 метров Александр Василевский. Лучший результат сезона в мире – у десятиборца Виталия Жука. Его после финиша заключительного вида – 1500 метров – пришлось приводить в чувства медикам, но в итоге он сумел вырвать золото и лидировавшего обе дня Максима Андралойтя.

















Впрочем, самым впечатляющим событием соревнований на «Динамо» стало выступление метательницы копья Татьяны Холодович. Еще до старта чемпионата она обещала удивить. В итоге получилось. Уже в первом выходе в сектор Таня отправила копье на отметку 66,85 метра. Учитывая, что чемпионат Беларуси специально подстраивали под сроки перенесенной Олимпиады, с олимпийскими результатами (правда, предыдущих Игр – в Рио) сравнивали и показанные метры и секунды. И в этой системе координат Холодович с приличным запасом перебросила результат Сары Колак (66,18), который принес хорватке титул олимпийской чемпионки. Правда, сама Татьяна к показанным фантастическим метрам отнеслись без ожидаемого восторга.

- Это была хорошая попытка, но я немного не дометнула до того результата, на который настраивалась. Хотелось обновить рекорд Беларуси – 67,47, который сама же и установила в 2018 году. Даже немного расстроилась. С одной стороны, и метры ведь показала отличные. Но при этом есть какая-то недосказанность.

- Откуда такие ориентиры? Хотела заочно выиграть Олимпиаду, хотела прочувствовать свои возможности или замахивалась на дополнительные призовые, которые учредили спонсоры за олимпийского уровня результаты?

- Сложный вопрос. Скорее, хотела понять себя. Рекорд Беларуси – это было бы здорово. Но важнее было бы отправить копью за 67 метров. Причем подальше за 67. Немного не получилось, но это оставляет нереализованные амбиции и какой-то голод на следующий год.

- Ты сейчас на пике формы?

- Я бы так не сказала. На пик формы я обычно выхожу через старты. В нынешнем же году их всего ничего. Только третьи соревнования за лето – это очень мало. Но в сложившейся ситуации я и этому рада. Можно отдохнуть.

- А если осенью возобновится Бриллиантовая лига, и тебе придет приглашение?

- Возможно, Лигу и запустят, но пока ведь карантин для нас никто не отменял. Так себе перспектива. Если ситуация улучшится и карантин будет не обязателен, можно было бы выступить. Но я, фактически, нынешний сезон уже «запила водой». Все мысли уже в следующем году. На Олимпиаде. Туда же направлена вся подготовка. Так что сейчас небольшой отпуск, и с сентября начну всерьез работать на будущий год.





- На Олимпиаде в Рио твои нынешние метры – гарантированное золото. В Токио это тоже будет титул?

- Думаю, это будет медаль, но не первое место. Полагаю, в Токио, чтобы претендовать на титул, нужно будет бороться за более высокие метры. Может показаться, что результаты в метании копья не сильно прогрессируют, но растет количество сильных спортсменок, а конкуренция подстегивает и результаты. И не думаю, что карантин сильно скажется на уровне результатов. Китаянка Лю Хуэйхуэй уже потеснила меня с первой строчки мирового рейтинга – у нее 67,61 метра. Начали выступать и остальные мои соперницы. За счет того, что им пришлось какое-то время пробыть в карантине, результаты какой-то период не росли. Но в следующем сезоне расслабляться никому не придется. Впрочем, я готова к этой борьбе.