«Ислочь» и «Славия» забили шесть голов — сильнее оказались «волки»

В Мозыре состоялся матч 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местная «Славия» в богатом на голы поединке уступила «Ислочи» — 2:4.

Обе команды всегда были известны как дружины, которые любят и умеют играть в симпатичный атакующий футбол, а сегодняшняя встреча стала очередным тому доказательством. В первом тайме активнее смотрелись гости, которые к 39-й минуте вели с перевесом в два гола благодаря дублю Александра Макася. Сперва форвард после скидки Николая Януша разобрался с защитником и с близкого расстояния расстрелял ворота, а затем нападающий после роскошного диагонального заброса Годфри Стивена в касание переправил мяч в сетку.

Еще до перерыва хозяева поля сумели отквитать один гол: ганец Деннис Теттех, получив мяч на границе штрафной, классно пробил в ближнюю «девятку». В начале второго тайма «Славия» и вовсе сравняла счет: мяч после удара Владислава Малькевича и серии рикошетов все же впорхнул в сетку.

Однако «волки» в этот вечер все же были сильнее. Практически в следующей атаке Януш здорово пробил с ходу после передачи Сергея Карповича, а затем сверхопытный форвард вовремя подоспел на добивание после сейва Михаила Барановского, едва не порвав сетку ворот.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

(Теттех, 46+, Малькевич, 51; Макась, 17, 39, Януш, 52, 73).

Ранее сегодня в битве аутсайдеров «Смолевичи» уступили дома «Белшине» (0:3). В заключительном матче субботы «Неман» принимает в Гродно минское «Динамо».

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 40 очков (20 матчей)

2. БАТЭ – 37 (19)

3. «Неман» – 34 (18)

4. «Динамо» (Минск) – 30 (19)

5. «Торпедо-БелАЗ» – 30 (19)

6. «Динамо» (Брест) – 29 (18)

7. «Витебск» – 29 (20)

8. «Ислочь» – 29 (20)

9. «Энергетик-БГУ» – 29 (19)

10. «Рух» – 26 (19)

11. «Славия» – 23 (19)

12. «Слуцк» – 21 (19)

13. «Городея» – 19 (19)

14. «Минск» – 18 (17)

15. «Смолевичи» – 14 (19)

16. «Белшина» – 13 (20)

Фото: vk.com/fcisloch

