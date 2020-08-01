Саснович пробилась во 2-й раунд квалификации турнира в Палермо — первом после паузы из-за пандемии

Первый теннисный турнир после паузы, связанной с пандемией коронавируса, стартовал в итальянском Палермо.

Первыми на Palermo Ladies Open, призовой фонд которого составляет 202 250 долларов, в борьбу вступили теннисистки из-за пределов первой сотни рейтинга WTA. Среди них — наша Александра Саснович (WTA: 119), которая в начале года после неудачной серии выпала из топ-100, а теперь вынуждена доказывать свою профпригодность в квалификации.

В первом отборочном раунде белоруске выпала россиянка Анастасия Комардина (WTA: 201). Если в первом сете менее опытная соперница смогла навязать борьбу Саснович и даже имела три сетбола при счете 5:4, то во втором Саша без особых проблем довела дело до победы. Итоговый счет — 7:5, 6:2. Поединок длился 1 час 41 минуту.

Во втором раунде белоруска встретится с чешкой Терезой Мартинцовой (WTA: 133), которая обыграла швейцарку Леони Кунг (WTA: 155) — 4:6, 6:2, 6:1.