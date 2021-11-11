От уборочной кампании до ситуации на границе и санкций. Лукашенко поставил задачи по актуальным вопросам

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета Министров поставил задачи по наиболее актуальным и острым темам повестки дня, сообщает БЕЛТА.
Глава государства, в частности, поставил задачи перед аграрным сектором, высказался об острой ситуации на границе с мигрантами, дал поручения по реагированию на санкции Запада в отношении Беларуси, высказался на тему лечения в Беларуси пациентов от коронавируса. На совещание был вынесен и ряд иных вопросов, в том числе по реформированию предпринимательской деятельности.
В первую очередь Глава государства коснулся темы уборочной, завершения осенних полевых работ и заблаговременной подготовки к весне. Главное требование Главы государства заключается в том, чтобы все делалось качественно и оперативно, в оптимальные сроки. Цены на продовольствие в целом очень приличные, заметил Александр Лукашенко, и это позволит поправить и укрепить финансовое положение хозяйств. Особые акценты – на подготовке и ремонте техники к весне, а стратегическая задача на ближайшую перспективу – мелиорация.
Александр Лукашенко не мог обойти стороной и ситуацию на границе с мигрантами. Он поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно беременным и детям. В том числе Глава государства поручил подвезти им сухих дров.
Задача Министерству иностранных дел – в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы.
Одновременно Глава государства дал четкие поручения в сфере обеспечения пограничной безопасности.
"Министерству обороны, КГБ, погранвойскам – обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого", – заявил белорусский лидер.
Кроме того, заметил Глава государства, наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт.
Еще одна тема, обозначенная на совещании, – санкции.
"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (Премьер-министр Роман Головченко. – Прим. БЕЛТА), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны", – акцентировал Глава государства.
Александр Лукашенко также высказался на тему пандемии и эпидситуации в Беларуси. Несмотря на наметившийся спад заболеваемости COVID-19, расслабляться ни в коем случае нельзя, подчеркнул он.
Президент обратил внимание на необходимость постепенного возвращения к обычной работе тех клиник, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом.
На совещании у Главы государства было рассмотрено и несколько тем, затрагивающих различные сферы деятельности.
"Они вынесены на отдельное обсуждение, потому что при принятии решений по ним возникли некоторые вопросы", – пояснил Александр Лукашенко.
Одной из таких тем стало реформирование предпринимательской деятельности. Президент напомнил, что им была поставлена задача повысить степень участия субъектов малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. Правительство выработало определенные подходы и на утверждение Главы государства внесен проект указа "О деятельности субъектов малого предпринимательства".
Также на совещание были вынесены вопросы об оказании государственной поддержки предприятию "Амкодор" и о строительстве нового учебного корпуса БГУ.
Фото из архива БЕЛТА