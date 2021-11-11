На совещание Президента с руководством Совмина вынесен вопрос об оказании поддержки «Амкодору»

Hа проходящем сегодня во Дворце Независимости совещании с руководством Совета Министров был поднят вопрос оказания мер государственной поддержки одному из наших предприятий – ОАО "АМКОДОР". Александр Лукашенко предостерег Совмин:
– Что касается поддержки конкретных предприятий, хочу предупредить Правительство. У меня возникают подозрения, что тут уже начинают фильтровать – вот тут этому надо помочь, вот этому, а не предприятию, вот этого отфутболим. Надо шевелиться самим и зарабатывать деньги. Но кому надо помочь, которые попали не по своей вине в тяжелую ситуацию, мы помогаем и будем помогать. Но это не значит, что каждый придет и возьмет деньги в бюджете. Лишних денег, и даже нелишних, их просто нет. Потому что неизвестно, какова будет ситуация завтра с этими пандемиями и прочим.
Фото: БЕЛТА