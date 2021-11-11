Лукашенко: нас слишком много пугают пятым пакетом санкций – мы должны отвечать

Александр Лукашенко на совещании с Советом Министров сказал, что Беларусь слишком много стали пугать пятым пакетом санкций. Он напомнил, что Правительству было дано поручение насчет пятого пакета – ничего прощать нельзя.
– Польша пугает, что закроет границу, – закрывайте, меньше беглых туда будет перемещаться. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдешь – там российская граница закрыта. Через Прибалтику – туда, к Эстонии, дорог нет. Если мы закроем границу для поляков и для немцев, что будет тогда? – задал вопрос Президент.
Он уверен: страна не должна останавливаться ни перед чем, защищая свой суверенитет. Президент напомнил, что прокачка природного газа через Беларусь была увеличена в два раза:
– Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому прежде чем делать заявление, я бы руководству Польши и другим литовцам и прочим безголовым порекомендовал бы думать, прежде чем говорить. Но это их дело – закроют, пускай закрывают.
Глава государства предупредил:
– Если только они еще введут нам санкции дополнительно, непереваримые и неприемлемые для нас, мы должны отвечать. Как – мы с вами договаривались полгода назад. Мы это понимали.
Фото: БЕЛТА