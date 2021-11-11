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  2. Президент – Правительству: надо как можно раньше подкормить озимые культуры – это аксиома

Президент – Правительству: надо как можно раньше подкормить озимые культуры – это аксиома

Во время совещания с Советом Министров Александр Лукашенко напомнил его участникам о важности мгновенной подкормки озимых культур: 


– Мы сеяли поздно. Господь нам помог, бездельникам, что такая осень была. И самые поздние посевы имеют неплохой вид к зимовке. Но мы не знаем, какая будет зима. Все обещают холодную и бесснежную. А это значит, что озимые культуры перезимуют плохо. И их надо как можно раньше подкормить. Это аксиома. 

Глава государства пояснил, что обращает на это внимание, чтобы ответственные руководители подготовили технику, которая может работать во влажной почве. Он призвал обратить внимание на этот вопрос – и там, где ее не хватает, изготовить и закупить.  
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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