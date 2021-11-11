Лукашенко поручил за зиму отремонтировать и восстановить всю сельскохозяйственную энергонасыщенную технику

Об этом Глава государства заявил сегодня на совещании с руководством Совмина, высказываясь на актуальные темы. Давая поручения аграриям, Президент обратил внимание на вопрос ремонта техники:



– За зиму надо определить центры, куда мы, если необходимо, свезем энергонасыщенную технику – зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны и энергонасыщенные трактора. МТЗ и «Гомсельмаш» их помогут отремонтировать, восстановить, а где-то, может, и обслужить. Я уже министру промышленности и вице-премьеру такую задачу поставил.



Еще одна задача, которую поставил Александр Лукашенко – затраты на восстановление и ремонт этой техники должны быть минимальными:



– У крестьян лишних денег нет. Промышленность – молодцы – в этом году работают неплохо. И прибыль неплохая.



Глава государства при этом отметил, что МТЗ, «Гомсельмаш» и «Амкодор» «не на 100 процентов качественную технику производят», и из этого он в том числе исходит, давая подобное поручение:



– Где-то и по вине заводов эта техника выходит из строя. Поэтому по минимальным ценам надо восстановить и отремонтировать эту технику за зиму. Поэтому еще раз подчеркиваю: определите центры, куда приедут к вам специалисты заводов с запчастями и прочим, отремонтируют эту технику, и вы ее заберете к весеннему севу.