Лукашенко поручил контролировать передвижения войск НАТО и Польши. И попросил подключиться Россию

Об этом Глава государства заявил на совещании с руководством Совета Министров, комментируя ситуацию на границе и возросшую в связи с этим активность войск НАТО и Польши:
– Министерству обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договорам они обязаны это делать. Вы персонально отвечаете за передвижение войск на сопредельной территории. Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, если не дай бог что. Мы не разворачиваем (я вам таких указаний не давал) свою группировку Вооруженных Сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы.
Александр Лукашенко рассказал, что просил Министерство обороны России через Президента этой страны, чтобы они подключились к дежурству на западных границах Союзного государства.
– Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами. Как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западной границы, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву. Вот это кольцо, этот круг – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная. Самое главное – они отошли от договоренностей. Мы не знаем, чего они хотят…
Президенту доложили: вместе с российскими Ту-22 приграничную территорию в паре контролировали и истребители Су-30СМ белорусских военно-воздушных сил:
– Все правильно. Россияне, белорусы – вместе мы должны контролировать эту ситуацию, – заключил Глава государства.
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