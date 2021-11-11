Лукашенко поручил контролировать передвижения войск НАТО и Польши. И попросил подключиться Россию

Об этом Глава государства заявил на совещании с руководством Совета Министров, комментируя ситуацию на границе и возросшую в связи с этим активность войск НАТО и Польши:



Александр Лукашенко рассказал, что просил Министерство обороны России через Президента этой страны, чтобы они подключились к дежурству на западных границах Союзного государства.Президенту доложили: вместе с российскими Ту-22 приграничную территорию в паре контролировали и истребители Су-30СМ белорусских военно-воздушных сил:заключил Глава государства.Фото: БЕЛТА