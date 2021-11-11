Лукашенко о новом указе о предпринимателях: платить налоги должны все, хоть по одной копейке – но все

Об этом Глава белорусского государства заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров. Одной из поднятых Президентом тем было реформирование предпринимательской деятельности. Александр Лукашенко напомнил:
– Мной была поставлена задача повысить степень участия субъектов малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. То есть налоги должны платить все. Правительством были выработаны определенные подходы и на мое утверждение внесен проект Указа "О деятельности субъектов малого предпринимательства".
Субъекты малого предпринимательства, подчеркнул Глава государства, играют существенную роль в нашей экономике:
– Создание новых рабочих мест, ускорение экономического роста. В том числе за счет перераспределения трудовых ресурсов из малоэффективных секторов. Наша задача – обеспечить такие условия, чтобы переходные процессы проходили "бесшовно", с минимальными экономическими потерями и прогнозируемой ситуацией в предпринимательской среде.
Александр Лукашенко обозначил, что до подписания указа (а проект уже на столе) ему бы хотелось в широком составе публично обсудить, насколько убедительны представленные доводы и есть ли у Правительства четкое понимание ситуации и алгоритм дальнейших действий в сфере малого предпринимательства:
– Какие новации предусмотрены в проекте указа? Какой эффект стоит ожидать после подписания этого указа? Как предлагаемые изменения критериев малого предпринимательства отразятся на деловом климате и на уровне экономической активности, особенно в регионах?
Работа в теневом секторе, акцентировал внимание Президент, больше недопустима:
– Я надеюсь, Василий Николаевич (Герасимов, председатель КГК. – Прим. ред.), что наша борьба с конвертами, неуплатой налогов не будет компанейской. В результате мы должны иметь ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса. При этом за попытками улучшения мы должны видеть в первую очередь интересы наших граждан.
Глава государства отметил, что проект не станет непосильным бременем для предпринимательства:
– Нам это не надо. Нам надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось. Чтобы в Беларуси появлялось все больше предпринимателей. И надо определить так, чтобы они могли платить посильный налог. Перегибов здесь быть не должно. Но платить должны все. Хоть по одной копейке – но все.
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