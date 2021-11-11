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  2. Лукашенко: ранний сев – это закон

Лукашенко: ранний сев – это закон

Президент призвал членов Совета Министров более пристальное внимание уделить подготовке почвы к раннему севу: 


– Жим будет бешеный весной. Надо быстрее бросить зерно в почву, в землю, как говорили в народе. И кукурузу. 

Александр Лукашенко заметил, что сначала нужно подождать, чтобы почва прогрелась до +10 градусов. Ждут. А потом еще месяц сеют, в итоге уборка продолжается до декабря:  

– Поэтому если созрела почва, то кукурузное зерно нужно бросать туда днем и ночью. Тогда мы раньше начнем убирать кукурузу. Убрали колосовые, рапс – начинайте убирать кукурузу. Поэтому ранний сев – это закон. 

Глава государства напомнил, что в стране предостаточные мощности техники для посева.  

– И работать надо днем и ночью, как это делают частники. Вот почему я требую, чтобы осенью пораньше перепахать всю почву. А лучше, если мы вообще избежим необходимости пахать весной. Как только почва созрела – обрабатываем, сеем. Задача – как можно раньше посеять, – акцентировал внимание Президент. 

Фото: БЕЛТА
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