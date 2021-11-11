«Это вопрос номер один». Президент поручил обратить внимание на беременных женщин и детей на границе

Об этом Глава государства заявил на совещании с руководством Совета министров, комментируя складывающуюся ситуацию на западных рубежах страны:
- Надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа! Очень много беременных женщин на 8-9 месяце. Мы никуда не денемся, они, наверное, будут рожать у нас. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас беглецы эти, они не хотят. «Мы останемся здесь!». Ну как здесь? Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Это же курды, сирийцы, афганцы и прочие – там же плюс тридцать сейчас, а у нас уже минус! Они не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать. Но уходить оттуда не хотят.
Александр Лукашенко предложил следующий вариант: разместить детей беженцев, а где-то и их матерей, в санаториях.
- Беременные женщины и дети – вопрос номер один. Поэтому посмотрите и определитесь. Нельзя их бросать, этих детей. Особенно детей. Мы хотя бы их там в душ отвели, помыли и накормили.
Также Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Юрию Назарову организовать доставку в лагеря беженцев сухих дров:
- Тут две причины. Им надо согреться во-первых, а во-вторых, они же там вокруг уже пособирали весь хмязняк. Начнут рубить нормальные деревья. Толку от них будет немного, мы с тобой лесники – понимаем. А могут и вреда нанести немало. У нас хватает этих сухих дров. Надо привезти туда и сложить им, пусть они там разжигают там эти огни, костры и так далее. Куда денешься?