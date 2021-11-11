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  2. Лукашенко требует более качественной вспашки земель

Лукашенко требует более качественной вспашки земель

Во время совещания с руководством Совета Министров Александр Лукашенко отметил, что почти 80 процентов земли будет поднято под зябь. По его словам, это хороший процент, но останавливаться ни в коем случае нельзя. 


Глава государства также отметил хозяйства, которые вносят органику под зябь. Но есть и проблемные вопросы: 

– Надо пахать качественнее. Пока что не очень хорошо пашем. Хуже, чем в советские времена. Но тогда контроль был приличнее. И связано это с тем, что безответственно к этому подходят. Механизатору в плуг зацепили – езжай. Вместо того чтобы, как нас раньше, ровнять. Даже площадки специальные бетонировали, чтобы этих гребней не было. Сегодня гребнистость после вспашки – везде. Даже в Гродненской области. Только отдельные хозяйства заботятся о культуре вспашки.

Президент пояснил важность темы. Это в том числе и экономические вопросы:

– Если ты плохо вспахал, то тебе вместо одной культивации надо делать три следом. А это в три раза большие затраты. Поэтому надо повышать качество.  
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Фото: Алексей МАТЮШ
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