Лукашенко: в будущем году каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения райагросервисов

Об этом Глава белорусского государства заявил сегодня на совещании с руководством Совмина, высказываясь на актуальные темы. В частности, Президент затронул вопросы сельского хозяйства и поставил перед аграрным сектором стратегические и тактические задачи на ближайшую перспективу. Одна из озвученных проблем – о необходимости возрождения райагросервисов:
– Там и ремонт был техники, и снабжение топливом, нефтепродуктами, запасными частями. Там была и сельхозхимия: удобрение поставляли и прочее. Еще раз предупреждаю вас: в будущем году каждый губернатор будет сдавать экзамен на предмет возрождения райагросервисов. Они нужны для сельского хозяйства. За зиму определитесь, какими они должны быть, и восстановите их.
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