Лукашенко о ситуации на границе: молодцы журналисты, что показывают истинное лицо западной демократии

Об этом Глава государства заявил сегодня на совещании с руководством Совмина, высказываясь на актуальные темы:



- Вы видите, что происходит на государственной границе и вокруг нее. Скажу прямо: не такая это большая проблема, как ее сейчас раздули в средствах массовой информации. Но я средства массовой информации не осуждаю, потому что это носит сильный предупредительный характер.



Глава государства обратил внимание на то, что внимание сейчас обращено на нашу страну, хотя маршрутов в мире, по которым перемещаются «миллионы бегущих от войны», от трех до пяти:



- Но сконцентрировали сейчас внимание на белорусско-польской, белорусско-литовской, латышских границах. И уже внимание начинают уделять белорусско-украинской границе. Она так же беспокоит и меня, и Россию, и так далее… Поэтому, не такая это, подчеркиваю, проблема, как ее сегодня раздули. Но раздули правильно в средствах массовой информации, чтобы предупредить на будущее. Еще полезно, Молодцы журналисты, что показывают истинное лицо этой демократии. Наконец-то и вы,

сидящие здесь, и особенно наше общество и другие поймут, что это за демократия,

права человека, свобода слова там на Западе, в который нас постоянно толкали.