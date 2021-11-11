Лукашенко об эпидситуации: расслабляться ни в коем случае нельзя

Президент подчеркивает, что, несмотря на наметившийся спад заболеваемости COVID-19, расслабляться ни в коем случае нельзя. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров.
Президент констатировал, что заболеваемость COVID-19 в Беларуси стала постепенно уменьшаться и об этом можно говорить не с осторожным оптимизмом, как раньше, а с уверенностью: "Спад заболеваемости налицо". Причем это характерно даже для Минска, где до недавнего времени были высокие показатели заболеваемости.
Александр Лукашенко отметил, что сейчас гриппа в стране нет, даже единичных случаев.
– Ковид подавил этот грипп. Но мы не знаем, как будет дальше. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я уже предупредил об этом министра здравоохранения, всех ответственных, Кочанову с Кухаревым, отвечающих за Минск, – заявил Президент и акцентировал внимание на том факте, что в Минске много тяжелобольных людей.
При этом в целом по стране, по словам Главы государства, больных COVID-19 стало меньше, кое-где – значительно. Поэтому Президент дал поручение Премьер-министру Роману Головченко возобновить нормальную работу больниц:
– Нужно освобождать от ковида, где были задействованы отделения, койки и больницы. И пусть больницы в полном объеме приступают к плановым операциям и манипуляциям, помощи людям. Надо концентрировать в 3–4 больницах ковидных больных и их лечить там. Остальные больницы вымыть, вычистить и пусть занимаются плановыми манипуляциями.
Президент также напомнил, что на конец года из всех источников страна потратит на борьбу с пандемией и спасение жизней людей 2 млрд долларов, это большие деньги. Поэтому, по его словам, нужно уделить особое внимание экономии средств:
– Кислород тоже стоит немалых денег. Мы подрезали промышленность, военно-воздушные силы, армию голыми оставили, без кислорода. Но у нас порой безобразно относятся к его расходованию. То же самое лекарства, СИЗы – это все деньги.
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