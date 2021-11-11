Лукашенко о вакцине от Pfizer: имеющиеся в Беларуси вакцины не хуже

Александр Лукашенко во время совещания с Советом Министров рассказал о войне вакцин, которая развернулась сегодня в мире. Он напомнил, что в Беларуси лечение и вакцинация бесплатные.
– При этом отдельные кричат: дайте прививку Pfizer. Только не знаю, кому это надо. Ведь у нас есть хорошие вакцины. Никто не спросил, за сколько предлагают флакончик Pfizer? От 20 до 30 долларов только за одну инъекцию. У нас своя вакцина вполовину дешевле. То же самое тестирование. Поэтому не надо кричать. Врачи знают, чем лечить и чем вакцинировать, – сказал Президент.
Он подчеркнул, что вакцины, которые используются в Беларуси, не хуже, чем Pfizer.
– Вакцинация сегодня – это уже политика. Началась война вакцин. Это же огромные деньги, и каждый хочет втюхать свою. Наши беглые закричали: Pfizer, Pfizer. И здесь, стоящие на старте, готовы колесить по Европе. Туда же со «Спутником» не пускают. Еще раз подчеркиваю: специалисты знают, какую вакцину мы должны использовать, – заявил Глава государства.
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